Алиханов рассказал до каких пор будет действовать мораторий на застройку исторической части Светлогорска
Антон Алиханов
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Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал о том, до какого времени будет действовать мораторий на застройку исторической части Светлогорска. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Глава области рассказал, что региональное агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию подготовило ряд поправок, которые вынесены на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки. Их планируется рассмотреть 16 июня. После этого изменения будут направлены на общественные слушания. Через месяц новые ПЗЗ вступят в силу.
Алиханов подчеркнул, что мораторий на застройку сохранится до принятия новых правил землепользования. Сейчас в Светлогорске возводится только один объект, который, по словам главы региона, соответствует всем требованиям.
Мораторий на выдачу разрешений на строительство в центре Светлогорска Алиханов ввёл в конце апреля
. На внесение поправок было отведено два месяца. Ответственным за исполнение поручения назначен врио вице-премьера Гарри Гольдман.
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