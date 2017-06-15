"Янтарьэнергосбыт" составляет чёрный список самовольно подключивших электричество калининградцев

Специалисты компании "Янтарьэнергосбыт" составляют список с пометкой "Контроль" потребителей, незаконно подключившихся к сетям. Проверки по этим адресам будут постоянными. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Бригады энергетиков совместно со службой безопасности проводят проверки в домах злостных неплательщиков и у тех, кто хоть раз самовольно подключился к сетям. За неделю визиты были нанесены к людям, проживающим в Светлогорском, Зеленоградском и Черняховском районах, а также в Калининграде. Специалисты зафиксировали сорванные пломбы у шести вновь подключившихся потребителей.



Энергетики рассказали, что вернуть в дом свет можно только после оплаты основного долга. Нарушителям необходимо будет также оплатить услугу возобновления подачи электричества и возместить объём украденного электричества. Счёт при этом будет выставлен исходя из круглосуточной работы всех имеющихся в доме электрических приборов за период со дня предыдущего контрольного показания электросчётчика.



За незаконное подключение к энергосетям предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей. Хищение электроэнергии становится причиной перепадов напряжения в сети. В результате у нарушителей и их соседей может выйти из строя техника.