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Робототехника и благотворительность: в Калининграде вручили премии выдающимся горожанам

20:12
  296 0
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
В Калининграде объявили имена лауреатов традиционных региональных премий, которые вручают выдающимся горожанам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
 
Премии были представлены в четырех номинациях. Общий призовой фонд составил шесть млн рублей.
 
Лауреатами "Эврики", которую вручают за достижения в области науки, технологий и инновационной деятельности, стали сотрудники БФУ им. И. Канта и КГТУ. Максим Патрушев и Наталья Шушарина получили награду за работу "Гибридный нейроинтерфейс", Александр Бушуев и Виктор Воробьёв – за работу "Технология кормовой муки на основе рыбной чешуи", а Ольга Дикая и Ксения Максимова – за исследование "Наноструктурированные генераторы стоячих волн для приложений молекулярной биологии".
 
Премию "Признание" вручили за достижения в творческих областях. Её удостоились писатель Борис Бартфельд за роман "Возвращение на Голгофу", коллектив Музея Мирового океана за проект по созданию выставочного центра в Светлогорске, и художник Владимир Цикин за серию картин "Край морской, край рыбацкий".
 
Лауреатами премии "Созидание" за достижения в области строительства, ЖКХ, промышленности,транспорта и других сфер хозяйствования стали Владимир Ларионов, Мамедов Шаиг Башир оглы, реализовавший под Гвардейском проект по выращиванию клубники, и Джаттай Тасалиев за проект разведения овец.
 
В премии "Сопричастность" за достижения в гуманитарной и социальной сферах наградили директора организации "Верю в чудо" Софию Лагутинскую и директора "Академии кадров ДРВ" Юлию Таранову за проект "Занятия робототехникой и программированием для детей с ограниченными возможностями здоровья".
 

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