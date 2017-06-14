Радикалы из Одессы составили список "нежелательных" артистов из России и Украины

Одесские радикалы подготовили список "нежелательных" артистов из России и Украины, концерты которых собираются срывать. Об этом бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в России — Прим. ред.) Сергей Стерненко написал на своей странице в социальной сети Facebook.



В список попали украинские исполнители, дававшие концерты в России, и российские, выступавшие в Крыму. Среди них оказались группы "Грибы", "Время истекло", "Мозги", "Победа", "Каспийский груз", а также Баста, Сергей Бабкин и другие. На концертах указанных в списке групп радикалы планируют устраивать беспорядки.