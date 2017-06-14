Пресновато, но есть и плюсы: впечатления "Твоего Бро" от обеда в кафе "Огонёк"

Портал "Твой Бро" продолжает рейды по городским заведениям общепита. На этот раз он заглянул на обед в относительно новое заведение на набережной Верхнего озера и делится подробностями.

Чтобы пройти ко входу кафе, приходится преодолевать весьма затейливую конфигурацию, напоминающую ледяной жёлоб бобслея. Непрезентабельно выглядит и сам вход, упирающийся в гнуто-ломаный металлический забор, за которым в два, а то и более этажа нагромождены то ли контейнеры, то ли отслужившие своё торговые павильоны. В самом кафе свободных мест в обозримом пространстве не было.

Всю еду, которую принесли, объединяет одно — пресность. Однако креветки в салате выглядят удобоваримыми и находятся в достаточном представительстве — на тарелку приходится восемь крупных ракообразных из отряда десятиногих. Подача бифштекса на неопознанном приспособлении градус от ожидания блюда резко снижает. Фрагмент кукурузного початка, шампиньон, язычок болгарского перца и кружочек кабачка вкупе с растекавшимся, а потому зажаренным до омлетного состояния желтком яйца (гордо названного пашот) усиливают впечатление.