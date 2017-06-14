Пресновато, но есть и плюсы: впечатления "Твоего Бро" от обеда в кафе "Огонёк"

Портал "Твой Бро" продолжает рейды по городским заведениям общепита. На этот раз он заглянул на обед в относительно новое заведение на набережной Верхнего озера и делится подробностями.
Чтобы пройти ко входу кафе, приходится преодолевать весьма затейливую конфигурацию, напоминающую ледяной жёлоб бобслея. Непрезентабельно выглядит и сам вход, упирающийся в гнуто-ломаный металлический забор, за которым в два, а то и более этажа нагромождены то ли контейнеры, то ли отслужившие своё торговые павильоны. В самом кафе свободных мест в обозримом пространстве не было.
Всю еду, которую принесли, объединяет одно — пресность. Однако креветки в салате выглядят удобоваримыми и находятся в достаточном представительстве — на тарелку приходится восемь крупных ракообразных из отряда десятиногих. Подача бифштекса на неопознанном приспособлении градус от ожидания блюда резко снижает. Фрагмент кукурузного початка, шампиньон, язычок болгарского перца и кружочек кабачка вкупе с растекавшимся, а потому зажаренным до омлетного состояния желтком яйца (гордо названного пашот) усиливают впечатление.
Полную версию материала читайте на портале "Твой Бро".
Ранее "Твой Бро" рассказывал о впечатлениях от посещения ресторанов On Fire
и Dolce Vita
.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.