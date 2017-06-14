Экс-главврач калининградской больницы незаконно получал премии за учёную степень в Академии наук и искусств

Вывший главврач калининградской горбольницы №1 должен вернуть государству доплаты к окладу, которые он получил за наличие учёной степени "Доктор медицинских наук". Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Известно, что главврач получал премии в размере 30% должностного оклада руководителя за то, что в 2011 году получил учёную степень доктора медицинских наук от Международной академии наук и искусств. Контракт с врачом был заключён на год. За учёную степень он каждый месяц получал надбавку в размере 7 385 рублей, набрав за время работы около 63 тысяч рублей необоснованно начисленных доплат.



Проведённая проверка показала, что Международная академия наук и искусств не состоит в открытом реестре организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. В связи с этим начисление и выплата бывшему главному врачу больницы стимулирующей доплаты за наличие учёной степени "Доктор медицинских наук" противоречит нормам действующего законодательства.



Прокурор района направил в суд иск с требованием вернуть доплаты и выиграл дело. Решение суда в законную силу не вступило.