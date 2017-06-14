Экс-директор МКП "Водоканал Донское" незаконно присвоил 230 тыс. рублей

Бывший директор МКП "Водоканал Донское" должен вернуть государству 230 тысяч рублей, которые он получил в качестве незаконных надбавок к зарплате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.



Проверку провела Светлогорская межрайонная прокуратура. Оказалось, что начисления денежного вознаграждения директору МКП "Водоканал Донское" превышали установленные трудовым договором и положением об оплате труда предельные размеры.



Сейчас чиновники принимают меры по возврату в бюджет излишне выплаченных денежных средств. Кроме того, городской совет депутатов муниципального образования "Посёлок Донское" после вмешательства прокуратуры принял решение привлечь к ответственности главу администрации за отсутствие должного контроля.