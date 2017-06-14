Алиханов о дешевизне польской "молочки": Ни разу не покупал, не могу сравнить цены

Врио губернатора Антон Алиханов заявил, что никогда не покупал молочную продукцию в Литве или Польше, поэтому даже не может сравнить цены на эти товары с предлагаемыми калининградскими производителями. Об этом глава региона рассказал журналистам в среду, 14 июня, после заседания аграрного совета в областном правительстве.
С утверждением, что цены в соседних прибалтийских странах на молочную продукцию гораздо ниже, чем в Калининградской области, врио губернатора согласился.
Конечно, потому что Литва и Польша 27 лет не разваливали своё сельское хозяйство, а активно его развивали за счёт средств Евросоюза. Мне кажется, что калининградская продукция стоит достаточно приемлемых денег. В этом смысле мне тяжело сравнивать, потому что я ни разу не отоваривался молочной продукцией ни в Литве, ни в Польше, поэтому не сильно понимаю, насколько там разница. А если сравнивать с ценами на молочную продукцию в Санкт-Петербурге или Москве, то там она стоит раза в два-три дороже, — заявил Алиханов.
При этом врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова заявила, что калининградская молочная продукция — самая дешёвая в СЗФО.
И качество молока у нас одно из самых лучших. И продуктивность на животных у нас достаточно высокая. А что касается цен, то мы прекрасно понимаем, что Польша демпингует, чтобы развить собственное сельское хозяйство и убить соседнее, — пояснила Шевцова.
Глава региона добавил, что чем больше мы будем производить у себя на территории сельхозпродукции, тем меньше будет на неё цена.
Если вы обратили внимание, выезжая в Белоруссию или Польшу, то там мы видим только их собственный товар — они блокируют проникновение на свой рынок всех иных товаров. Это понимание не только должно быть у правительства, но и у всех остальных, — добавил Алиханов.
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