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Главная Новости Общество

Алиханов о дешевизне польской "молочки": Ни разу не покупал, не могу сравнить цены

Автор: Екатерина Медведева
14:34
  1445 6
  • Антон Алиханов
Антон Алиханов
Архив Клопс.Ru
Врио губернатора Антон Алиханов заявил, что никогда не покупал молочную продукцию в Литве или Польше, поэтому даже не может сравнить цены на эти товары с предлагаемыми калининградскими производителями. Об этом глава региона рассказал журналистам в среду, 14 июня, после заседания аграрного совета в областном правительстве.

С утверждением, что цены в соседних прибалтийских странах на молочную продукцию гораздо ниже, чем в Калининградской области, врио губернатора согласился.
Конечно, потому что Литва и Польша 27 лет не разваливали своё сельское хозяйство, а активно его развивали за счёт средств Евросоюза. Мне кажется, что калининградская продукция стоит достаточно приемлемых денег. В этом смысле мне тяжело сравнивать, потому что я ни разу не отоваривался молочной продукцией ни в Литве, ни в Польше, поэтому не сильно понимаю, насколько там разница. А если сравнивать с ценами на молочную продукцию в Санкт-Петербурге или Москве, то там она стоит раза в два-три дороже, — заявил Алиханов.
При этом врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова заявила, что калининградская молочная продукция — самая дешёвая в СЗФО.
И качество молока у нас одно из самых лучших. И продуктивность на животных у нас достаточно высокая. А что касается цен, то мы прекрасно понимаем, что Польша демпингует, чтобы развить собственное сельское хозяйство и убить соседнее, — пояснила Шевцова.
Глава региона добавил, что чем больше мы будем производить у себя на территории сельхозпродукции, тем меньше будет на неё цена.
Если вы обратили внимание, выезжая в Белоруссию или Польшу, то там мы видим только их собственный товар — они блокируют проникновение на свой рынок всех иных товаров. Это понимание не только должно быть у правительства, но и у всех остальных, — добавил Алиханов.

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6 комментариев Правила комментирования

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steb
steb #
15:00

Тони, в чём вопрос?

сядь в паджерик - смотайся в общем порядке!
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AlexandrKrotov
AlexandrKrotov #
15:12
не паджерик а аутлендер :)
а питере ровно такие же цены на все продукты, в том числе и молочку. жил неделю на невском ходил в магазин прямо под домом, не заметил никакой разницы. кроме того, что у нас по сравнению с Питером - деревня.
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steb
steb #
16:04
не паджерик а аутлендер :)
неделя на невском - ни о чём... живу то там две недели, то тут две недели - официально заявляю: средний уровень цен в Питере ниже, чем в Калининграде.
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Vova & 777
Vova & 777 #
15:46
А этот ушлёпок вообще по магазинам ходит? Путинская тряпка.
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nokia6680
nokia6680 #
15:47
Такой забавный..блокировать проникновение иных товаров, кроме своих..ну так для этого своя продукция должна стоить нормально и соответствовать качеству. Сейчас пачка масла сколько у нас стоит? Было 40, стало 120...отличное импортозамещение
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GAlex39
GAlex39 #
16:06
В Польше бутылка молока стоит 1,28 злотых, умножаем на курс в 15,5, получаем 19,84 рубля за литровую бутылку молока... ЛИТРОВУЮ, не 800 грамм и даже не 900, а целый литр. У нас за 800 граммовый пакет залесского фермера нужно отдать 36 рублей. Пускай настоящие патриоты кушают отечественное. Для меня патриотом быть дорого.
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