Алиханов о дешевизне польской "молочки": Ни разу не покупал, не могу сравнить цены

Врио губернатора Антон Алиханов заявил, что никогда не покупал молочную продукцию в Литве или Польше, поэтому даже не может сравнить цены на эти товары с предлагаемыми калининградскими производителями. Об этом глава региона рассказал журналистам в среду, 14 июня, после заседания аграрного совета в областном правительстве.



С утверждением, что цены в соседних прибалтийских странах на молочную продукцию гораздо ниже, чем в Калининградской области, врио губернатора согласился.

Конечно, потому что Литва и Польша 27 лет не разваливали своё сельское хозяйство, а активно его развивали за счёт средств Евросоюза. Мне кажется, что калининградская продукция стоит достаточно приемлемых денег. В этом смысле мне тяжело сравнивать, потому что я ни разу не отоваривался молочной продукцией ни в Литве, ни в Польше, поэтому не сильно понимаю, насколько там разница. А если сравнивать с ценами на молочную продукцию в Санкт-Петербурге или Москве, то там она стоит раза в два-три дороже, — заявил Алиханов.

При этом врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова заявила, что калининградская молочная продукция — самая дешёвая в СЗФО.

И качество молока у нас одно из самых лучших. И продуктивность на животных у нас достаточно высокая. А что касается цен, то мы прекрасно понимаем, что Польша демпингует, чтобы развить собственное сельское хозяйство и убить соседнее, — пояснила Шевцова.

Глава региона добавил, что чем больше мы будем производить у себя на территории сельхозпродукции, тем меньше будет на неё цена.