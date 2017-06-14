Опрос: каждый седьмой калининградец готов уволиться из-за некомфортной температуры в офисе

Сотрудники сайта Зарплата.ру выяснили, как калининградские работники относятся к кондиционерам в офисах. Результаты опроса опубликовали на сайте поиска работы.



Как оказалось, у 74% опрошенных на работе установлены кондиционеры, у 15% в здании проведена центральная вентиляция, 13% закупили напольные вентиляторы. Каждый пятый работодатель предлагает сотрудникам проветривать помещение.



Сами калининградцы чаще всего спасаются от офисной жары, включая кондиционер, а также пьют больше воды и открывают окна и двери. Каждый десятый, чтобы охладиться, лакомится мороженым.

Война за пульт

Постоянно "воюет" за пульт от кондиционера каждый четвёртый калининградец, ещё четверть спорит с коллегами из-за температуры время от времени. Остальные живут мирно.



45% сотрудников предпочитают частые проветривания и прохладу в помещениях, и только 12% признались, что постоянно мёрзнут.



При этом больше половины (55% калининградцев) хотя бы раз простужались из-за работы кондиционера. А вот уволиться из-за некомфортной температуры могли бы только 14% опрошенных, для остальных это несущественный фактор.