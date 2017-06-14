Депутаты горсовета предложили организовать на улице Соммера сквер и парковку
Эскизы были разработаны архитекторами в 2014 году
Фото: пресс-служба городской администрации
Депутаты горсовета предложили организовать на улице Соммера сквер. Здесь же будут предусмотрены парковочные места для жителей ближайших домов. Об этом в среду, 14 июня, заявил председатель горсовета Андрей Кропоткин. Идея по созданию сквера появилась в 2014 году
. Работы по этому проекту оценивались в 97 млн рублей.
"Попытаемся реализовать проект по скверу на улице Соммера. Я вышел с предложением попытаться реализовать его. Таким образом мы сможем убить двух зайцев. У нас появится пешеходная зона с малыми архитектурными формами, с зонами для отдыха. Самое важное, чтобы там появились парковки для людей, которые живут в этих домах. Сейчас ведь они ставят машины на клумбы. Там постоянно ругань между автовладельцами и теми, у кого машин нет. Алиханов поручил главе города продумать, каким образом мы можем поэтапно реализовать этот проект", — подчеркнул Андрей Кропоткин.
В 2014 году архитекторы разработали эскизы будущего благоустроенного сквера. Благоустройство сквера планировалось в рамках программы "Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда на 2014–2018 гг."
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.