Депутаты горсовета предложили организовать на улице Соммера сквер и парковку

Депутаты горсовета предложили организовать на улице Соммера сквер. Здесь же будут предусмотрены парковочные места для жителей ближайших домов. Об этом в среду, 14 июня, заявил председатель горсовета Андрей Кропоткин. Идея по созданию сквера появилась в 2014 году . Работы по этому проекту оценивались в 97 млн рублей.

"Попытаемся реализовать проект по скверу на улице Соммера. Я вышел с предложением попытаться реализовать его. Таким образом мы сможем убить двух зайцев. У нас появится пешеходная зона с малыми архитектурными формами, с зонами для отдыха. Самое важное, чтобы там появились парковки для людей, которые живут в этих домах. Сейчас ведь они ставят машины на клумбы. Там постоянно ругань между автовладельцами и теми, у кого машин нет. Алиханов поручил главе города продумать, каким образом мы можем поэтапно реализовать этот проект", — подчеркнул Андрей Кропоткин.

В 2014 году архитекторы разработали эскизы будущего благоустроенного сквера. Благоустройство сквера планировалось в рамках программы "Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда на 2014–2018 гг."