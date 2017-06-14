В День России волонтёры "Верю в чудо" собрали для больных детей более ста тысяч рублей

Представители калининградского благотворительного центра "Верю в чудо" в День России собрали более 103 599 рублей в помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Об этом представители центра отчитались на сайте.



"На пл. Победы в День России мы с вами помогли ещё трём детям: 14-летнему Мише Калинину, у которого комбинированная травма после несчастного случая; 3-летней Вике Яковлевой, у которой лиссэнцефалия, ДЦП; 3-летней Арише Юматовой, у которой спинально-мышечная атрофия Верднига-Гоффмана. Родителям этих детей на самом празднике мы вручили "Красные сумки экстренной помощи" с необходимым оборудованием и расходными материалами для детей. Ещё мы заказали специализированное оборудование для Вики, Ариши, Севы. Через две недели оно доедет до Калининграда, и мы обязательно расскажем вам, как стало комфортнее и спокойнее жить этим детям с новым оборудованием", — отмечается в отчёте.