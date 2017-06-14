В День России волонтёры "Верю в чудо" собрали для больных детей более ста тысяч рублей
Представители калининградского благотворительного центра "Верю в чудо" в День России собрали более 103 599 рублей в помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Об этом представители центра отчитались на сайте.
"На пл. Победы в День России мы с вами помогли ещё трём детям: 14-летнему Мише Калинину, у которого комбинированная травма после несчастного случая; 3-летней Вике Яковлевой, у которой лиссэнцефалия, ДЦП; 3-летней Арише Юматовой, у которой спинально-мышечная атрофия Верднига-Гоффмана. Родителям этих детей на самом празднике мы вручили "Красные сумки экстренной помощи" с необходимым оборудованием и расходными материалами для детей. Ещё мы заказали специализированное оборудование для Вики, Ариши, Севы. Через две недели оно доедет до Калининграда, и мы обязательно расскажем вам, как стало комфортнее и спокойнее жить этим детям с новым оборудованием", — отмечается в отчёте.
66 799,70 рубля опустили в ящички "Верю в чудо", 20 600 рублей пришло от "партнёрских активностей" на площади Победы, 16 200 рублей пожертвований поступило через сайт. Отчёт можно посмотреть на сайте "Верю в чудо".
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