Роспотребнадзор запретил купаться в реке Шешупе
Территориальное управление Роспотребнадзора запретило жителям и гостям Краснознаменска купаться в реке Шешупе. Постановление от 9 июня 2017 года появилось на сайте администрации МО "Краснознаменский городской округ".
Причиной запрета называется несоответствие санитарным требованиям качества воды в местах рекреационного водопользования населения на пляже в городе.
МУП "Комплекс-Сервис" поручено установить на городском пляже запретительный аншлаг, а начальнику отделения полиции по Краснознаменскому району — обеспечить контроль за исполнением гражданами запрета на купание.
Постановление вступило в силу с момента подписания. Напомним, летом 2017 года купание и отдых разрешены на Голубых озёрах, а также на Пелавском и Карповском озёрах — в местах, где оборудуют пляжные зоны и выставят спасательные посты.
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