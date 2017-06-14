Роспотребнадзор запретил купаться в реке Шешупе

Территориальное управление Роспотребнадзора запретило жителям и гостям Краснознаменска купаться в реке Шешупе. Постановление от 9 июня 2017 года появилось на сайте администрации МО "Краснознаменский городской округ".



Причиной запрета называется несоответствие санитарным требованиям качества воды в местах рекреационного водопользования населения на пляже в городе.



МУП "Комплекс-Сервис" поручено установить на городском пляже запретительный аншлаг, а начальнику отделения полиции по Краснознаменскому району — обеспечить контроль за исполнением гражданами запрета на купание.



Постановление вступило в силу с момента подписания. Напомним, летом 2017 года купание и отдых разрешены на Голубых озёрах, а также на Пелавском и Карповском озёрах — в местах, где оборудуют пляжные зоны и выставят спасательные посты.