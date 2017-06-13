В Калининграде собирают деньги для тяжелобольного семилетнего мальчика (видео)

В Калининграде собирают деньги на покупку аппарата для очистки дыхательных путей для тяжелобольного семилетнего мальчика Севы Баранова. Об этом сообщается на сайте благотворительного центра "Верю в чудо".

Диагноз Севы – спинально-мышечная атрофия (СМА) Верднига-Гоффмана. Из-за неизлечимой болезни у него атрофируются дыхательные мышцы. Даже лёгкая простуда может перерасти в пневмонию и мальчика придётся оперативно госпитализировать.

"Аппарат нужен чтобы разжижать ту слизь, которая образуется у него в бронхо-лёгочной системе. Из-за нарушений дыхательной мускулатуры он не может откашливать слизь сам", – говорит врач-педиатр Нигора Рахимова.