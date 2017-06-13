На кладбище на пр. Мира неизвестные разрушили несколько могил (фото)

В Калининграде на кладбище на пр. Мира неизвестные разрушили десятки могил. Об этом Клопс.Ru рассказала калининградка Марина Желамская.
В понедельник, 12 июня, около 17:00 женщина с семьёй пришла на могилу к родственнику. Люди увидели, что на территории вырваны гранитные столбы, ограды, сломана надгробная плита и украдены металлические детали забора.
"У нас и так горе, четыре года со смерти мужа сестры, а здесь ещё и такое, мы все были в шоке. Всё разрушено, плитка раскрошена", — рассказывает Марина.
По её словам, также разрушены ещё несколько могил вокруг. Женщина написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сообщили ей, что от других пострадавших заявлений пока не поступало.
В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили информацию о происшествии. Сейчас участковый уполномоченный местного отдела полиции проводит проверку.
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