Организаторы концерта в честь Дня России в Самаре перепутали имя Гагарина

Организаторы концерта в честь Дня России перепутали имя первого космонавта Юрия Гагарина, они назвали его Алексеем. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал местный житель Евгений Разин.



Темой концерта в Самаре была деятельность российских первооткрывателей в истории страны и мира. Основная сцена была организована на набережной Волги. Туда пришли несколько тысяч человек. При этом во время выступления одного из коллективов за спинами артистов был размещён большой плакат с надписью "Алексей Гагарин" и фотографией первого космонавта.