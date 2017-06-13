Организаторы концерта в честь Дня России в Самаре перепутали имя Гагарина
Памятник Юрию Гагарину
Архив Клопс.Ru / Александр Подгорчук
Организаторы концерта в честь Дня России перепутали имя первого космонавта Юрия Гагарина, они назвали его Алексеем. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал
местный житель Евгений Разин.
Темой концерта в Самаре была деятельность российских первооткрывателей в истории страны и мира. Основная сцена была организована на набережной Волги. Туда пришли несколько тысяч человек. При этом во время выступления одного из коллективов за спинами артистов был размещён большой плакат с надписью "Алексей Гагарин" и фотографией первого космонавта.
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