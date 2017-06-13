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Региональный омбудсмен: Ко мне ни разу не обращались представители ЛГБТ-сообщества

Автор: Екатерина Медведева
15:17
  202 1
Архив Клопс.Ru
Представители сексуальных меньшинств или женщины, подвергшиеся дискриминации, ни разу не обращались за помощью к уполномоченному по правам человека в Калининградской области Владимиру Никитину. Об этом омбудсмен сообщил во вторник, 13 июня, в утреннем эфире радио "Комсомольская правда — Калининград".

"По вопросам равенства и дискриминации ко мне почему-то не обращаются. Само наличие или отсутствие обращений не свидетельствует о том, что всё безоблачно и всё здорово. Проблема несоблюдения прав различных меньшинств и женщин существует", — подчеркнул Никитин в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!".

По словам омбудсмена, женщины получают меньшую зарплату за тот же самый труд и испытывают сложности с трудоустройством.

"Как должность какая-то в социальной иерархии не очень высокая, то тут женщины без проблем могут трудоустроиться. Например, воспитательницей или заведующей в детсад, директор школы — пожалуйста. А вот чуть выше подняться — до ректоров вузов — то здесь уже картина другая: женщин единицы. В областной думе у нас тоже немногим лучше ситуация. Слава богу, хоть председатель думы — женщина. Это радует. Вот коммунистическая фракция пример подаёт: из четырёх депутатов — две женщины", — пояснил Никитин.

Как уверяет Никитин, активисты ЛГБТ-сообщества, которые заявляли о незаконном отказе чиновников согласовать место проведения их акции, так и не вышли на связь.

"Ни разу не обращались, — удивился такому их поведению Никитин. — Я допускаю, что люди просто не знают о моём существовании. Хотя две тысячи обращений в год свидетельствуют об обратном. Может быть, не доверяют мне? Я же чиновник по большому счёту. Наверное, считают, что я приму сторону государства", — предположил омбудсмен.

В эфире той же радиопрограммы Владимир Никитин рассказал о том, жители каких районов Калининградской области обращаются в его аппарат с жалобами чаще остальных.

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1 комментарий Правила комментирования

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koteyka
koteyka #
15:35
И че бы они вам сказали ?  Что их называют пид...ми  и пиз...т в местах их сборищ  ?  И что бы омбудсмен сказал бы им ??? Или чем помог ? Просто бы сказал так и надо  и все.  
Вы такие смешные аж не смешно.
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