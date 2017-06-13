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С фалафелем в Балтрайоне: на берегу Летнего озера впервые прошёл пикник от команды Kaliningrad Street Food

13:36
  620 0
Фото: "Твой Бро"
10 и 11 июня на озере Летнем в Московском районе состоялся пикник от команды Kaliningrad Street Food. Почему бывший Балтрайон изменился и способны ли подобные мероприятия развеять его неблагополучный имидж, рассказывает "Твой Бро".

Пикник  на озере Летнем  сочетал в себе стритфуд, традиционный формат летнего отдыха горожан и большое количество развлечений. "Вот ты идёшь по тропинке вдоль деревянных "палаток", где продают всяческую крафтовую снедь, в одной руке держишь фалафель, в другой — смузи, поворачиваешься в сторону локации, где тусуются гости праздника, и замечаешь бабушек в кружевном нижнем белье, которые, никого не стесняясь, стоя загорают посреди этой полянки. Атмосферу дополняют играющие рядом дети, девушки с "молескинами" на палетах и голос из мегафона с другого берега озера: “Соревнования по силовому пауэрлифтингу для детей старше 12 лет состоятся через 20 минут!” ", — описывает атмосферу "Твой Бро".

Руководитель проекта Александр Исаев рассказал о планах создания в бывшем Балтийском районе центра притяжения молодёжи и местных жителей. "Нам хочется заниматься не только чистым бизнесом, но и развивать городские территории. Отношение к Балтрайону складывалось десятками лет и имело корни, но сейчас всё изменилось, и мы хотим привлечь внимание жителей и властей к этому месту", — сообщил он.

О том, какие объекты планируется создать на берегу Летнего озера, читайте в материале "Твоего Бро". 

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