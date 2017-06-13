Омбудсмен рассказал, на работу каких ведомств чаще всего жалуются калининградцы
"Специфика моей деятельности такова, что получается: больше жалоб на министерство социальной политики. Это министерство многое делает: министр активный и эффективный, как мне представляется. Просто проблем такое большое количество возложено на эту структуру, что решить их в одночасье очень сложно", — пояснил Никитин в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!".
По словам омбудсмена, в основном людей не устраивает недостаточная обеспеченность различными средствами реабилитации.
"Ко мне обращаются и по вопросам отсутствия памперсов, противопролежневых матрасов, протезов, корсетов и так далее, — перечислил Никитин. — А ещё очень больная тема — это обеспечение пенсионеров и инвалидов путёвками на санаторно-курортное лечение. Дело в том, что такие путёвки они должны получать ежегодно, но на практике это получается только раз в три года, и то не всегда. Это федеральная ответственность, но людям от этого не легче".
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