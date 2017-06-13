Жителей Балтийска предупредили об усиленном хлорировании воды

В Балтийске в ночь со среды на четверг проведут плановую промывку водопроводных сетей с гиперхлорированием и выбросом воды через пожарные гидранты. Об этом сообщили в группе балтийского "Водоканала" "ВКонтакте".



Промывка сетей пройдёт в период с 23:00 14.06.2017 по 5:00 часов 15.06.2017. МУП "Балтвода" рекомендует перед употреблением отстаивать воду и кипятить и приносит свои извинения за предоставленные неудобства.