На День России 33 тысячи калининградцев уехали из страны в Польшу и Литву

На День России с 10 по 12 июня границу с Польшей и Литвой пересекли почти 33 тысячи россиян. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

"Через таможенные посты Калининградской областной таможни на выезд из области проследовали: 11 906 легковых автомобилей, 1027 грузовых транспортных средств, 147 автобусов и 32 836 граждан", — пояснили в ведомстве.

На территорию области в этот же период через все таможенные посты въехали почти 26 тысяч человек. Наибольший поток легковых автомобилей и людей зафиксирован на российско-польском участке границы МАПП Мамоново-2.