На День России 33 тысячи калининградцев уехали из страны в Польшу и Литву
Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни
На День России с 10 по 12 июня границу с Польшей и Литвой пересекли почти 33 тысячи россиян. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.
"Через таможенные посты Калининградской областной таможни на выезд из области проследовали: 11 906 легковых автомобилей, 1027 грузовых транспортных средств, 147 автобусов и 32 836 граждан", — пояснили в ведомстве.
На территорию области в этот же период через все таможенные посты въехали почти 26 тысяч человек. Наибольший поток легковых автомобилей и людей зафиксирован на российско-польском участке границы МАПП Мамоново-2.
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