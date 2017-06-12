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Пушка "Гиацинт" и реактивная система "Град": на площади Победы проходит демонстрация военной техники (фото)

12:50
  1754 0  
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
5 фото
В День России, 12 июня, на площади Победы Балтийский флот представил образцы современной боевой техники и вооружения. Калининградцы также могут увидеть военную экипировку и различные спасательные средства.
 
На выставке представлена техника из соединений и воинских частей сухопутных и береговых войск и ПВО Балтфлота. В центре города люди могут наблюдать бронетранспортер БТР-82А, реактивную систему залпового огня "Град", артиллерийскую установку "Гиацинт", самоходный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", "БМП-2", а также различные машины связи и управления.
 
Для гостей развёрнуты армейские палатки. На выставочных стендах представлены экипировка и снаряжение Военно-Морского Флота, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО.
 
В мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту желающие могут пройти профессионально-психологическое тестирование и подать первичные документы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Кандидатам рассказывают о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих.
 
С 18:30 до 19:10 в программе "Патриоты России" состоится выступление ансамбля морской пехоты "Чёрные береты". Перед сценой устроят показательный рукопашный бой морской пехоты. С более подробной программой празднования Дня России и полной схемой перекрытия движения можно ознакомиться здесь.

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