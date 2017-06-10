Директор американской школы пообещала ученикам деньги за лето, проведённое без гаджетов

Директор средней школы в Вашингтоне, США пообещала ученикам по 100 долларов за отказ от электронных устройств на время каникул. Об этом сообщает "Лента" с ссылкой на The Washington Post

Диана Смит рассказала, что предложила школьникам провести без смартфонов и других гаджетов каждый летний вторник. Она отметила, что не любит, когда учителя подкупают детей, но в данном случае готова нарушить своё правило. С 2008 года, когда она заняла должность директора, ситуация становится всё хуже: подростки не высыпаются из-за того, что допоздна сидят в интернете.

Платить за вторники без электронных устройств Смит готова из своего кармана. По её словам, родители учеников поддержали инициативу.