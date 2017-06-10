МЧС выделит 1 млрд рублей на обеспечение сотрудников жильём

МЧС России выделит более 1 млрд рублей на обеспечение сотрудников жильём. Как сообщает ТАСС , соответствующий приказ подписал глава ведомства Владимир Пучков.

Точная сумма средств, которые направят на улучшение жилищных условий, составляет 1 млрд 70 млн рублей. В пресс-службе ведомства её назвали беспрецедентной за последние годы.

Как пояснил собеседник издания, улучшение жилищных условий осуществляют в том числе с помощью субсидий и единовременных социальных выплат: "Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России в виде субсидии для приобретения или строительства жилого помещения будет выделено 290 млн рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2016 году. Сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы на предоставление единовременных социальных выплат для приобретения жилья планируется выделить в общей сложности 717,5 млн рублей. Это почти в пять раз больше, чем в 2016 году".

"Согласно приказу главы МЧС, на сайтах региональных главков МЧС будет размещаться вся информация о работе территориальных жилищных подкомиссий, а также списки личного состава, нуждающегося в улучшении жилищных условий", – отметили в ведомстве.