В работе терминалов Сбербанка произошёл масштабный сбой

В пятницу, 9 июня, клиенты ряда российских банков столкнулись с проблемами при обслуживании карт. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Инцидент произошёл около 16:40 по московскому времени. Издание ссылается на слова специалиста из колл-центра Сбербанка. Представитель кредитной организации заявил, что сложности с обслуживанием карт наблюдались во всех каналах обслуживания — POS-терминалах, банкоматах и системе "Сбербанк Онлайн".

Представители Газпромбанка и Альфа-банка также сообщили о проблеме с работой терминалов Сбербанка, передаёт СМИ. А в колл-центре ВТБ отметили, что "никаких проблем как в работе POS-терминалов, так и с обслуживанием карт банков группы ВТБ нет и не было". Представитель банка "Открытие" сообщил СМИ, что из-за количества звонков с жалобами увеличилось время ожидания ответа оператора.

В технической поддержке Тинькофф-банка корреспонденту Клопс.Ru также сообщили, что проблема при работе с картой возникает со стороны Сбербанка. И-за ошибки он передаёт некорректную информацию об операциях по картам.

"Средства будут возвращены в течение одного рабочего дня. Об исправлении ситуации вы будете проинформированы sms-сообщением", – отметили в техподдержке.

Восстановить работу терминалов после масштабного сбоя удалось в течение часа. Накладка затронула менее 10% операций с использованием пластиковых карт, пишет газета "Ведомости".