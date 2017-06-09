При строительстве новой Восточной эстакады асфальт укладывают в дождь (фото)

Во время строительства новой Восточной эстакады в Калининграде дорожные службы укладывают асфальт во время дождя. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



Свидетели сделали фотографию в районе улицы Ялтинской 7 июня.



"Новые технологии! Чтобы потом вопросов не возникало, почему это так быстро покрытие сходит", — написала в соцсетях Анастасия Беденко.

Кроме того, жители Калининграда в этот же день зафиксировали аналогичный случай, но уже во время ямочного ремонта на перекрёстке ул. Черняховского и Пролетарской.



Эксперт-дорожник, доцент КГТУ Геннадий Савкин отмечает, что асфальт ни при каких условиях нельзя укладывать в дождь. Это обязательно приведёт к его скорому разрушению.



"Ремонт можно производить и при -15 градусах, но его нельзя делать, если в яме вода, это запрещено", — отметил Савкин.