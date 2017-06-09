При строительстве новой Восточной эстакады асфальт укладывают в дождь (фото)
Во время строительства новой Восточной эстакады в Калининграде дорожные службы укладывают асфальт во время дождя. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Свидетели сделали фотографию в районе улицы Ялтинской 7 июня.
"Новые технологии! Чтобы потом вопросов не возникало, почему это так быстро покрытие сходит", — написала в соцсетях Анастасия Беденко.
Кроме того, жители Калининграда в этот же день зафиксировали аналогичный случай, но уже во время ямочного ремонта на перекрёстке ул. Черняховского и Пролетарской.
Эксперт-дорожник, доцент КГТУ Геннадий Савкин отмечает, что асфальт ни при каких условиях нельзя укладывать в дождь. Это обязательно приведёт к его скорому разрушению.
"Ремонт можно производить и при -15 градусах, но его нельзя делать, если в яме вода, это запрещено", — отметил Савкин.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.