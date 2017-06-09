Женщина-инвалид из Ладушкина отсудила 115 тыс. рублей у толкнувшего её соседа
В Ладушкине местная жительница отсудила 115 тыс. рублей у соседа, который толкнул её. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Женщина-инвалид поругалась с соседом в подъезде. После вербальной перебранки мужчина оттолкнул женщину, она упала и сломала руку.
Травму пострадавшей пришлось лечить в ЦГКБ Калининграда. Кроме того, она до сих пор покупает лекарства.
"Поскольку женщина является инвалидом с детства, а с 2008 года — инвалидом второй группы бессрочно и сама она не в состоянии защищать свои права, прокурор Багратионовского района обратился в суд с требованиями о взыскании с 53-летнего соседа женщины материального ущерба", — отмечает пресс-служба прокуратуры.
Сосед выплатит пострадавшей 15 400 рублей материального и 100 тысяч рублей морального ущерба. Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.
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