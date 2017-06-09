Стало известно, какие продукты подешевели в Калининградской области в 2017 году
В Калининградской области за пять месяцев 2017 года снизились цены на яйца, рыбу, рис и сахар. Об этом свидетельствуют данные Калининградстата.
Подорожали говядина, свинина, куры, сливочное и подсолнечное масло, сметана и творог. Снизились цены на пшено и горох. Возросла стоимость картофеля, капусты, лука, моркови и яблок.
Резко подешевели свежие огурцы. Если в январе килограмм стоил 236 рублей, то в мае — 112 рублей.
Ранее сообщалось, что за четыре месяца в регионе больше всего подорожали
чёрный перец горошком — на 42,25 рубля за кг, картофель — на 17 рублей, белокочанная капуста — на 10 рублей, репчатый лук — на 9 рублей. На пять рублей выросли средние цены на яблоки, на 2,6 рубля дороже стал стоить хлеб из ржаной муки, на 7 рублей подорожало сливочное масло.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.