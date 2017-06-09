Стало известно, какие продукты подешевели в Калининградской области в 2017 году

В Калининградской области за пять месяцев 2017 года снизились цены на яйца, рыбу, рис и сахар. Об этом свидетельствуют данные Калининградстата.



Подорожали говядина, свинина, куры, сливочное и подсолнечное масло, сметана и творог. Снизились цены на пшено и горох. Возросла стоимость картофеля, капусты, лука, моркови и яблок.



Резко подешевели свежие огурцы. Если в январе килограмм стоил 236 рублей, то в мае — 112 рублей.