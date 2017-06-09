В "Янтарьэнерго" сказали, куда звонить на длинных выходных в случае аварий

С 10 по 13 июня ответственность за надёжное энергоснабжение потребителей Калининградской области будут нести 22 оперативно-выездные бригады и технический персонал "Янтарьэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе организации.



"На особом контроле энергетиков — места проведения массовых мероприятий, посвящённых Дню России. Плановые работы и переключения производиться энергетиками не будут. Исключение — работы, связанные с предотвращением развития и ликвидацией последствий аварий в действующих электроустановках", — отметили в "Янтарьэнерго".



Для помощи в ликвидации нештатных ситуаций сформировано 13 мобильных подразделений, это 70 специалистов, 13 бригадных автомобилей, 5 единиц спецтехники. Аварийный запас укомплектован на 100%. В наличии 41 источник питания суммарной мощностью 1 210 кВт.



В случаях технологических нарушений круглосуточно работает горячая линия "Янтарьэнерго". Звонок по номеру 8-800-775-57-48 бесплатный.