В Калининградской области закроют два детских летних лагеря на Балтийском море

Региональные власти сообщили о планах по закрытию двух детских летних лагерей в Светлогорске и Зеленоградске. Такое заявление на оперативном совещании в региональном правительстве в пятницу, 9 июня, сделал врио вице-премьера Калининградской области Илья Баринов.

"У нас есть информация, что на следующий год закроется два лагеря — "Матросово" в Светлогорске и "Королевский двор" в Зеленоградске. В связи с этим на отдых летом 2018 года поедет на одну тысячу детей меньше", — резюмировал Баринов.

Врио вице-премьера отметил, что закрытие объекта связано с тем, что лагеря выработали свой ресурс. Баринов также отметил, что в 14 из 16 загородных лагерей началась первая смена.