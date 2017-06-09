Для калининградского храма создают мозаику высотой с трёхэтажный дом
Скриншот видеозаписи "Вести-Калининград"
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Калининграде будет украшать мозаичное панно высотой с трёхэтажный дом. Об этом сообщает ГТРК "Калининград".
Работы над произведением площадью 60 квадратных метров длятся уже год. Фрагменты мозаичного панно создаются в Гусеве — над ними работает художница Виктория Янчевская. Смальту изготавливают по заказу мастерской в Академии художеств в Санкт-Петербурге.
"Я за год работы видела её фрагментами. Я её представляю, когда рисовала это всё, я это представляла, но увидеть воочию — для меня это тоже будет открытием, когда мы снимем леса и всё это откроется, для меня это будет таким же открытием, как и для тех людей, которые будут в храме", — рассказала Виктория.
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