Для калининградского храма создают мозаику высотой с трёхэтажный дом

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Калининграде будет украшать мозаичное панно высотой с трёхэтажный дом. Об этом сообщает ГТРК "Калининград".



Работы над произведением площадью 60 квадратных метров длятся уже год. Фрагменты мозаичного панно создаются в Гусеве — над ними работает художница Виктория Янчевская. Смальту изготавливают по заказу мастерской в Академии художеств в Санкт-Петербурге.



"Я за год работы видела её фрагментами. Я её представляю, когда рисовала это всё, я это представляла, но увидеть воочию — для меня это тоже будет открытием, когда мы снимем леса и всё это откроется, для меня это будет таким же открытием, как и для тех людей, которые будут в храме", — рассказала Виктория.