Зоопарк: полиция установила, что кенгуру погибли из-за нападения собак

Полицейские установили, что в гибели кенгуру в Калининградском зоопарке виноваты бродячие собаки. Об это Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.



Обследовав территорию, полиция обнаружила собачью шерсть и следы от лап, а под мостом, ведущим к художественной школе, обнаружилась собачья лёжка — три или четыре животных, внешне совпадающих с описанием, данным охранниками зоопарка.



От лёжки к забору, ограждающему зоопарк, ведёт натоптанная тропинка. Как уточнила пресс-секретарь, кто-то из людей выломал там прут, чтобы попасть на территорию бесплатно, и через эту дыру, очевидно, проникли бездомные животные.