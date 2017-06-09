Специалисты "Янтарьэнерго" начали реконструировать сети в трёх городах Калининградской области
Фото: пресс-служба "Янтарьэнерго"
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В 2018 году надёжность энергоснабжения потребителей от Светлого до Янтарного повысится: сетевики приступили к реконструкции сетей и подстанций. Об этом сообщает пресс-центр "Янтарьэнерго".
Запланирована реконструкция сетей 60 киловольт. Такого класса напряжения в России не существует. Задача "Янтарьэнерго" — перевести их на современный стандарт напряжения 110 киловольт.
Для этого сетевики приступили к строительно-монтажным работам на подстанциях в Светлом, Приморске и Янтарном. Достигнута договорённость с руководством Янтарного комбината о синхронизации работ по модернизации подстанции, принадлежащей промпредприятию.
Реконструкция подстанций с переводом на современный класс напряжения будет завершена до июля 2018 года. Это позволит увеличить надёжность энергоснабжения существующих потребителей и создаст условия для присоединения к сетям новых.
Напомним, в Калининградской области установили 35 тысяч "умных" счётчиков электроэнергии
. Счётчики начали устанавливать с 2016 года, и до конца этого года должны установить ещё почти 32 тысячи приборов. Это позволит сократить потери электроэнергии на столько, сколько использует Калининград за два месяца. Экономия может достигнуть до 300 миллионов рублей в год.
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