Специалисты "Янтарьэнерго" начали реконструировать сети в трёх городах Калининградской области

В 2018 году надёжность энергоснабжения потребителей от Светлого до Янтарного повысится: сетевики приступили к реконструкции сетей и подстанций. Об этом сообщает пресс-центр "Янтарьэнерго".



Запланирована реконструкция сетей 60 киловольт. Такого класса напряжения в России не существует. Задача "Янтарьэнерго" — перевести их на современный стандарт напряжения 110 киловольт.



Для этого сетевики приступили к строительно-монтажным работам на подстанциях в Светлом, Приморске и Янтарном. Достигнута договорённость с руководством Янтарного комбината о синхронизации работ по модернизации подстанции, принадлежащей промпредприятию.



Реконструкция подстанций с переводом на современный класс напряжения будет завершена до июля 2018 года. Это позволит увеличить надёжность энергоснабжения существующих потребителей и создаст условия для присоединения к сетям новых.