Замполпреда президента в СЗФО: Есть мнение, что вопрос миграционных квот должен быть пересмотрен

Вопрос миграционных квот нуждается в правильной расстановке приоритетов. К такому мнению пришли участники совещания, которое провёл в четверг, 8 июня, заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном Федеральном округе Михаил Ведерников.

В мероприятии, основной темой которого стала региональная миграционная политика, приняли участие врио заместителя председателя правительства – министра по муниципальному развитию и внутренней политики Александр Торба, руководители УФМС, управления Министерства юстиции по Калининградской области, представители силовых ведомств.

Особое внимание участники совещания уделили обеспечению безопасности. Соответствующим структурам было рекомендовано усилить меры по проверке граждан иностранных государств, въезжающих на территорию Калининградской области, а также тех, кто недавно получил гражданство.

"Сегодня мы провели установочное совещание по теме миграционной политики. Главная задача – детально погрузиться в проблематику и понять, на чём необходимо акцентировать внимание для обеспечения безопасности жителей и гостей региона", – заявил Ведерников.

Этот вопрос он назвал особенно актуальным в преддверии чемпионата мира по футболу. Чиновник попросил руководителей федеральных структур совместно с региональным правительством подготовить предложения по действительно необходимому количеству квот на въезд иностранцев и выработать критерии, на основании которых будут выдаваться разрешения на временное пребывание в Калининградской области.

"Есть мнение, что вопрос миграционных квот должен быть пересмотрен. Так, например, если региону нужны врачи и учителя, то в первую очередь нужно давать право на въезд именно тем, в ком Калининградская область нуждается в первую очередь", – подчеркнул Ведерников, подводя итоги совещания.

Сейчас основная часть иностранной рабочей силы прибывает в Калининградскую область из стран с безвизовым режимом въезда (96%). Значительное число приезжает из Республик Средней Азии, основную часть мигрантов составляют выходцы из Узбекистана (до 70%) и Киргизии (до 15%).