Минздрав: россияне стали меньше пить и курить и больше заниматься спортом

За последние пять лет в России значительно сократился уровень употребления табака и алкоголя. Об этом в четверг, 8 июня, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, пишет ТАСС

"Системная работа в этом направлении позволила нам за период с 2012 по 2016 год, по предварительным данным, снизить общее потребление в литрах в этиловом эквиваленте на душу населения алкоголя на 13,5%, а число лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличить на 18%", – рассказала Скворцова на Европейском совещании Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям.

Чиновница также заявила, что процент россиян, употребляющих табак, снизился с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году. Уменьшился и процент пассивного курения – с 35% до 21,9% за соответствующие годы. Скворцова также рассказала, что распространённость курения среди несовершеннолетних снизилась более чем в три раза с 2014 по 2015 годы.