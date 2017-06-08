Пятикоп: В Госдуме отклонили калининградские поправки в закон об ответственном обращении с животными

Комитет по экологии и охране окружающей среды Государственной думы РФ отклонил поправки в закон об ответственном обращении с животными, внесённые калининградскими депутатами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Александр Пятикоп.



Закон был принят в первом чтении ещё в 2011 году, и 14–17 июня этого года планируется принятие во втором чтении. Калининградские законодатели подготовили восемь поправок, которые были целиком отклонены комитетом.



"Причины: отсутствие должной информации об обсуждениях законопроекта у местных депутатов; низкое качество внесённых поправок; лоббирование со стороны организаторов зрелищных мероприятий (цирки, зоопарки, передвижные зверинцы, организаторы шоу); позднее привлечение к работе представителей Федерального собрания (депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, избранных от Калининградской области)", — пишет Пятикоп.



Депутат Госдумы отметил: " Это поучительный пример, когда разрозненные действия не приносят желаемого результата". Он написал о намерении встретиться в ближайшее время с руководителем регионального парламента Мариной Эдуардовной Оргеевой. "Обсудим проблематику взаимодействия при подготовке и реализации законодательных инициатив", — пояснил депутат.