Алиханов завёл новый личный аккаунт в Instagram

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов завёл новый аккаунт в социальной сети Instagram. Глава региона зарегистрировался под ником aaalikhanov.



На момент написания заметки в новом аккаунте были опубликованы две фотографии. На первой Алиханов запечатлён с главой МИД России Сергеем Лавровым и ректором БФУ им. Канта Андреем Клемешевым. На второй — два судна, сфотографированные через иллюминатор. К ней глава региона не сделал пояснений. Кадр сопровождается хэштегами #мывасвидим #апограничникжмурится #шельф #янтарь.

#АнтонАлиханов #КалининградскаяОбласть #БФУ Публикация от Антон Алиханов (@aaalikhanov) Июн 7 2017 в 12:57 PDT "Да, подтверждаю. Это мой новый личный аккаунт. Уверен, что он позволит лучше понять мою точку зрения", — привела слова главы региона его пресс-секретарь Валерия Родина. Она отметила, что прежний аккаунт врио губернатора был закрыт для всех, кроме старых друзей политика.