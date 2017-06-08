Алиханов завёл новый личный аккаунт в Instagram
Антон Алиханов
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Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов завёл новый аккаунт в социальной сети Instagram. Глава региона зарегистрировался
под ником aaalikhanov.
На момент написания заметки в новом аккаунте были опубликованы две фотографии. На первой Алиханов запечатлён с главой МИД России Сергеем Лавровым и ректором БФУ им. Канта Андреем Клемешевым. На второй — два судна, сфотографированные через иллюминатор. К ней глава региона не сделал пояснений. Кадр сопровождается хэштегами #мывасвидим #апограничникжмурится #шельф #янтарь.
"Да, подтверждаю. Это мой новый личный аккаунт. Уверен, что он позволит лучше понять мою точку зрения", — привела слова главы региона его пресс-секретарь Валерия Родина. Она отметила, что прежний аккаунт врио губернатора был закрыт для всех, кроме старых друзей политика.
Ранее Алиханов самостоятельно вёл аккаунт в Instagram под ником
nintendo17. Недавно он почистил список подписчиков.
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