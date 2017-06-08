В Зеленоградске установили спасательную вышку для сёрферов

На променаде в Зеленоградске в районе туркомплекса "Самбия" установили спасательную вышку для наблюдения за сёрферами и кайтсёрферами. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.



"Спортсмены этих видов спорта могут отдаляться от берега на большие расстояния, при этом у спасателей возникает необходимость просмотра большей территории. Новая вышка, благодаря своему расположению, имеет обзор, необходимый для обеспечения безопасности граждан", — отметили в Зеленоградске.