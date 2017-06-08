В Госдуму внесён законопроект об уголовной ответственности за махинации на выборах

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за махинации на выборах. Об этом сообщает ИА Regnum.



Авторами инициативы стали депутаты во главе Павлом Крашенниковым и членом Совета Федерации Андреем Клишасом. Уголовную ответственность предложено ввести за незаконные выдачу и получение избирательного бюллетеня. За его выдачу планируется ввести штраф в размере от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до четырёх лет, либо лишение свободы на этот срок. За повторное получение бюллетеня предложено ввести штраф в размере от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы за период от года до трёх лет. Могут также назначить принудительные работы на срок до четырёх лет или лишить на этот период свободы.



За указанные действия, совершённые группой лиц по предварительном сговору, предполагается ввести штраф в размере 100–300 тыс. рублей или в размере заработной платы осуждённого за два года или обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет или принудительные работы на срок до пяти лет. На этот срок нарушителя могут лишить свободы.