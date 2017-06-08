Официальный представитель МИД России рассказала, сколько сигарет в день выкуривает Лавров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что времена, когда глава ведомства Сергей Лавров был заядлым курильщиком, остались в прошлом. Об этом сообщает "РИА Новости".

Думаю, что я не раскрою секрета — мне кажется, он сам говорил об этом в интервью. Действительно, был заядлым курильщиком, сейчас он значительно снизил количество выкуриваемых сигарет. Буквально до пары в день, — заявила Захарова.

Представитель МИД отметила, что Лавров по итогам переговоров может поддержать беседу с коллегами и выкурить сигарету, но это не является ежедневной необходимостью.



Много лет глава МИД был известен как заядлый курильщик. В начале 2000-х годов он активно боролся с антитабачной кампанией. В должности постпреда страны при ООН Лавров отказывался перестать курить в здании. Сотрудникам охраны он говорил, что комплекс является международной территорией, где не действуют американские законы.