+18 °C
днем
+8 °C
ночью
08 июня 2017 г. 13:58
73 777 пользователей
за 24 часа на сайте
56.93 -0.15
Курс ММВБ на 08 июня 2017, 13:00
63.95 -0.39
Курс ММВБ на 08 июня 2017, 13:00
15.23 -0.04
Курс ЦБ на 09 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Официальный представитель МИД России рассказала, сколько сигарет в день выкуривает Лавров

13:40
  499 0
  • Сергей Лавров
Сергей Лавров
Кадр виодеозаписи с сайта youtube.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что времена, когда глава ведомства Сергей Лавров был заядлым курильщиком, остались в прошлом. Об этом сообщает "РИА Новости".
Думаю, что я не раскрою секрета — мне кажется, он сам говорил об этом в интервью. Действительно, был заядлым курильщиком, сейчас он значительно снизил количество выкуриваемых сигарет. Буквально до пары в день, — заявила Захарова.
Представитель МИД отметила, что Лавров по итогам переговоров может поддержать беседу с коллегами и выкурить сигарету, но это не является ежедневной необходимостью.

Много лет глава МИД был известен как заядлый курильщик. В начале 2000-х годов он активно боролся с антитабачной кампанией. В должности постпреда страны при ООН Лавров отказывался перестать курить в здании. Сотрудникам охраны он говорил, что комплекс является международной территорией, где не действуют американские законы.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Филиалы ада на земле — 2": в калининградских учреждениях объяснили причины очередей
11:13
  2481 0
"Филиалы ада на земле — 2": в калининградских учреждениях объяснили причины очередей
Мебель на Калужской знакомит со "стилем звёзд"
Фото горячей новости
13:30
  668
"Сделал сальто, плюхнулся, встал, понёсся дальше": в Калининграде лось врезался в Renault (видео)
Фото горячей новости
13:25
  1641 0  
Облдума назначила досрочные выборы губернатора Калининградской области
Фото горячей новости
10:15
  2972 1
На Советском проспекте в аварию попала скорая, которая везла роженицу (фото)
Фото горячей новости
09:31
  5027 0

Лента новостей

Картинка
В Калининграде собирают деньги на лечение трёхлетнему мальчику с опухолью почки
13:49
  120 0
Картинка
В Калининграде начали выдавать паспорта болельщиков на Кубок конфедераций FIFA 2017 года
13:43
  211 0
Картинка
Официальный представитель МИД России рассказала, сколько сигарет в день выкуривает Лавров
13:40
  499 0
Картинка
В Минэкономразвития заявили о снижении цен на овощи и фрукты
13:25
  232 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  4704 0
Фото автора
Дмитрий Ращинский
обыватель
Нефутбольная страна, нефутбольный город
  6319 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo