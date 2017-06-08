Официальный представитель МИД России рассказала, сколько сигарет в день выкуривает Лавров
Сергей Лавров
Кадр виодеозаписи с сайта youtube.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что времена, когда глава ведомства Сергей Лавров был заядлым курильщиком, остались в прошлом. Об этом сообщает
"РИА Новости".
Думаю, что я не раскрою секрета — мне кажется, он сам говорил об этом в интервью. Действительно, был заядлым курильщиком, сейчас он значительно снизил количество выкуриваемых сигарет. Буквально до пары в день, — заявила Захарова.
Представитель МИД отметила, что Лавров по итогам переговоров может поддержать беседу с коллегами и выкурить сигарету, но это не является ежедневной необходимостью.
Много лет глава МИД был известен как заядлый курильщик. В начале 2000-х годов он активно боролся с антитабачной кампанией. В должности постпреда страны при ООН Лавров отказывался перестать курить в здании. Сотрудникам охраны он говорил, что комплекс является международной территорией, где не действуют американские законы.
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