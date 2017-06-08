В Минэкономразвития заявили о снижении цен на овощи и фрукты
В Минэкономразвития отметили начало снижения цен на плодоовощную продукцию. Об этом со ссылкой на мониторинг "Инфляционная картина в мае 2017" сообщает
"РИА Новости".
В ведомстве ожидают, что в последующие месяцы тенденция снижения стоимости овощей и фруктов продолжится. "Ожидаемое замедление темпа роста цен на плодоовощную продукцию всё же наметилось и, вероятно, продолжится в последующие месяцы. Так, по недельным данным, среднесуточный прирост цен замедлился до 0,18% на первой неделе июня с 0,25% в начале мая", — написано в документе.
Общая инфляция в мае сохранилась на уровне 4,1% в годовом выражении. Издание отмечает, что в мае и апреле был рост цен на овощи "борщевого набора" и картофель. Но стоимость тепличных овощей и фруктов снизилась.
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