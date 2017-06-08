В Калининграде стартовал набор на курсы по управлению многоквартирными домами

В Калининграде объявлен набор на курсы по управлению многоквартирными домами. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.



В июне — июле бесплатный курс проведёт комитет городского хозяйства. Участие в обучении приглашают принять председателей правлений ТСЖ, ТСН, ЖСК, председателей и членов советов многоквартирных домов.



Заявки на курсы принимаются до 23 июня 2017 года в отделе жилищных программ по телефону 92-34-86 (Илюхина Оксана Владимировна). Для приёма на обучение необходимо представить протокол общего собрания собственников многоквартирного дома о выборе председателя ТСЖ, ТСН, ЖСК, совета дома. Количество мест ограниченно.



"Полученные на семинаре знания помогут грамотно организовать управление многоквартирным домом. Слушатели курсов получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации по программе ‟Управление многоквартирными домами”", — отметили в пресс-службе мэрии.