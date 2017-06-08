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СМИ: карты "Мир" в 2018 году привяжут к зачётным книжкам студентов

10:25
  437 0
Архив Клопс.Ru
В 2018 году карты национальной платёжной системы "Мир" будут привязаны к зачётным книжкам студентов по аналогии с электронными дневниками и журналами. Об этом сообщает газета "Известия".

Доступ к информации получат студенты и преподаватели. Храниться она будет на отдельных серверах вузов, интегрированных с картой. Педагоги смогут вносить оценки, а студенты — просматривать их в интернете или с помощью мобильного телефона.

Карта "Мир" уже может быть использована как пропуск в университет или библиотеку вузов, на неё начисляют стипендии. К 2018 году планируется добавить ещё и транспортное приложение.

"Предоставив студентам не только платёжный продукт, но и целый набор нефинансовых сервисов: транспорт, медицина, студенческий билет, пропуск в вуз, зачётная книжка и прочее, мы сможем вовлечь их в активное использование карт отечественной платёжной системы", — рассказал изданию представитель "Бинбанка". Аналогичное мнение высказала и директор платёжных систем "СМП-банка".

В Минобрнауки пока не прокомментировали намерения привязать к карте национальной платёжной системы зачётные книжки.

Ранее сообщалось, что Калининградская область занимает второе место в СЗФО по количеству выданных карт "Мир". Российские банки выпустили более пяти миллионов карт национальной платёжной системы. Их выдают более 70% банков. Воспользоваться такой картой можно в любом городе страны.

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