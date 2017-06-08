СМИ: карты "Мир" в 2018 году привяжут к зачётным книжкам студентов
В 2018 году карты национальной платёжной системы "Мир" будут привязаны к зачётным книжкам студентов по аналогии с электронными дневниками и журналами. Об этом сообщает
газета "Известия".
Доступ к информации получат студенты и преподаватели. Храниться она будет на отдельных серверах вузов, интегрированных с картой. Педагоги смогут вносить оценки, а студенты — просматривать их в интернете или с помощью мобильного телефона.
Карта "Мир" уже может быть использована как пропуск в университет или библиотеку вузов, на неё начисляют стипендии. К 2018 году планируется добавить ещё и транспортное приложение.
"Предоставив студентам не только платёжный продукт, но и целый набор нефинансовых сервисов: транспорт, медицина, студенческий билет, пропуск в вуз, зачётная книжка и прочее, мы сможем вовлечь их в активное использование карт отечественной платёжной системы", — рассказал изданию представитель "Бинбанка". Аналогичное мнение высказала и директор платёжных систем "СМП-банка".
В Минобрнауки пока не прокомментировали намерения привязать к карте национальной платёжной системы зачётные книжки.
Ранее сообщалось, что Калининградская область занимает второе место
в СЗФО по количеству выданных карт "Мир". Российские банки выпустили более пяти миллионов карт национальной платёжной системы. Их выдают более 70% банков. Воспользоваться такой картой можно в любом городе страны.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.