Моё мнение — весь транспорт в городе должен быть муниципальным

Председатель горсовета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин рассказал Клопс.Ru, почему бизнесмены не хотят трудоустраивать детей на лето и как он сам разгружал вагоны, чтобы заработать на проигрыватель.

Труд и отдых летом

— Вы как-то сказали, что ведёте переговоры с бизнесменами по поводу трудоустройства подростков на летний период. Есть ли какие-то положительные сдвиги?

— Идея хорошая, она работает не только в нашем регионе: где-то получше, где-то похуже, но надо понимать, что на это нужно направлять субсидирование из бюджета. Сегодня на это заложены абсолютно небольшие деньги, хотя такая практика востребована: дети работают летом — получают денежку. К сожалению, сам муниципалитет вряд ли сможет, с имеющимися обязательствами перед населением, расширить эту программу. В этом году создано 79 рабочих мест для трудоустройства 158 подростков. Большую часть средств мы направляем на обеспечение летнего загородного отдыха. В этом году у нас 47 тысяч детей в них отправятся, практически 98%. Глава администрации Александр Ярошук этому уделяет большое внимание.

— Бизнес не готов принимать детей на работу?

— С детьми мало кто хочет связываться, потому что несовершеннолетние — это лишняя ответственность.

— Как вам кажется, в каком возрасте нужно позволять детям работать?

— В 15–16 лет. Мы раньше немного другими были, у нас в девятом-десятом классе были лагеря труда и отдыха. Сегодня, к сожалению, всё меньше инструментов, чтобы привлечь к труду. При этом хочется, чтобы дети росли не в тепличных условиях.

— Свой первый заработок помните?

— В восьмом классе мы на Южном вокзале разгружали вагоны с древесным углем, в зоопарке траву пололи. А два лета подряд я на хлебокомбинате №1 на Галицкого подрабатывал. Очень тяжёлая работа, но платили за неё побольше, чем родители зарабатывали. Правда, детства летом никакого не было.

— На что зарплату потратили?

— У меня была мечта — проигрыватель фирмы "Арктур" купить. Он продавался в Москве. Так вот я два месяца отработал, и мы поехали с папой за покупкой. Я, как говорится, был самым счастливым парнем на деревне, ведь то, что далось тяжёлым трудом, в красках запоминается. До сих пор помню и молоко в треугольниках на хлебокомбинате, и горячий хлеб.

— Лагеря при детских подростковых клубах закрываются, при этом никаких альтернатив не существует. Если купить путёвку в загородный лагерь не по карману, то детей девать некуда. Есть ли какие-то перспективы в этом направлении?

— Закрываются те, которые не были востребованы, в них ходило пять-семь человек. При этом деньги из бюджета выделялись. Сейчас в каждой школе есть свои летние лагеря, а подростковых клубов меньше, но сегодня ведь всё по-другому. Сейчас у нас есть большие клубы при Молодёжном центре, туда могут ходить все желающие. Да, расстояние увеличится метров на 500, но это же не так критично. В Калининграде сейчас есть 11 клубов по месту жительства и 8 физкультурно-оздоровительных и огромное количество направлений, где себя можно использовать. Единственный момент: списки формируются в апреле-мае, в июне уже трудно куда—то попасть. Клубы пользуются огромной популярностью.

О предстоящих выборах

— Осенью предстоят выборы. Почему праймериз "Единой России" решили сделать закрытыми?

— Это внутреннее партийное решение. Объяснение простое. Опыт прошедших праймериз показал: в присутствии СМИ общение кандидатов с избирателями становится скованным, менее откровенным. На последних был совершенно другой разговор, кандидаты могли говорить более искренне. В конце июня в Музее Мирового океана пройдёт итоговая конференция — главное мероприятие, куда пригласим все СМИ, будет показан видеофильм по праймериз. Не надо забывать, что обо всем мы выкладывали информацию на официальном сайте Единой России и я размещал в своих социальных сетях.

— От "Единой России" на участие в выборах выдвинуты Антон Алиханов и Алексей Сагайдак. Вам не кажется это соперничество формальным?

— У нас насильно палкой никого никуда не загоняют. Алексей Сагайдак сам изъявил желание попытаться пройти праймериз и доказать состоятельность своей предвыборной кампании. Это разве плохо? Хорошо. Человек своим трудом заслужил, третий раз избирается в депутаты городского совета, является активным членом партии, президент Федерации рукопашного боя. Что ещё нужно людям, чтобы злые языки восприняли его? Понятно, что у Алиханова больше знаний, опыта и возможностей и любой в данной ситуации проигрывает. Покажет голосование, но фаворит Антон Андреевич, это объективно.

Больные темы

— Ярошук говорил о том, что в 2017 году муниципальное предприятие "Калининград-ГорТранс" полностью перейдёт на самоокупаемость благодаря покупке новых автобусов и модернизации транспортной сети. Но в этом году выделено уже 257 млн рублей субсидий. Возможно ли, что муниципальный транспорт слезет с этих дотаций?

— Я изучал этот вопрос, и могу сказать, что муниципальный транспорт во многих городах дотируемый. Единственное, за что я радею — он должен оставаться муниципальным. В городе должен быть единый оператор, потому что к частникам очень много замечаний: не соблюдают расписание, старые грязные автобусы, зарплаты сотрудникам в конвертах платят. Слова Александра Георгиевича неправильно восприняли. Он говорил об окупаемости автобусов, взятых в лизинг. В том году потрачено 312 млн, в этом примерно в этих же пределах, но при этом куплено 130 автобусов. Мы за них не платим отдельно, они окупаются. При таком тарифе, который есть сейчас, общественный транспорт будет дотируемым. Главное всё-таки другое — мы должны оказывать гражданам качественную услугу.

— А что будет с трамваями? Умрут?

— Это головная боль. Я мечтаю, чтобы у нас вернулись 10 маршрутов, но это нереально сегодня, потому что часть трамвайных линий уже демонтирована. Мы должны сделать план восстановления и реконструкции путей. Подумать, где возможно создание новых маршрутов. Посчитать, сколько нужно на это средств. Надо начать работу в этом направлении, возможно, уже после ЧМ-2018. Это наша история, ведь даже в 1946 году на фоне разрушенного города первым пошёл калининградский трамвай.

— Про ещё один популярный вид транспорта в Калининграде — велосипед. При строительстве новых трасс создаются велодорожки, а будут ли они оборудоваться на существующих дорогах? Эксперты говорят, что это невозможно без нарушения ГОСТа.

— Если прогуляетесь, например, в районе по проспекта Мира, улицам Закавказской, Огарёва, Чапаева, то вы там практически не найдёте тротуаров. И таких мест в городе много. Его "разрыхлили" корни вековых деревьев. Там выход один — обновлять деревья, сажать вместо старых новенькие, восстанавливать тротуар и организовывать велодорожку. Найдутся противники этой идеи. Но надо понимать, сегодня там и люди из-за этого не могут ходить, и мамы с колясками вынуждены идти по дороге.

Или, например, по всей длине улицы Карла Маркса идёт старая велодорожка, только сейчас там автомобили паркуют. Если её восстановить и запретить стоянку машин, автолюбители будут возмущены. Все решения должны быть взвешенными.

А вообще я мечтаю о создании в Калининграде пешеходной зоны. В 2014 году сделали проект реконструкции зоны в районе танка на Соммера с лавочками, малыми архитектурными формами. Потом из-за отсутствия средств отложили. В этом плане очень перспективна улица Баранова — брусчатая дорога проходит мимо форта к Верхнему озеру. Она может быть пешеходной не круглосуточно, а, например, несколько часов в день или только в выходные. Это всё реально сделать, но вряд ли у города будут собственные средства. В этом году региональные власти нам помогают с Нижним озером. Калининград вошёл в программу "Формирование комфортной городской среды", и благодаря врио губернатора Антону Алиханову городу будет перечислено 170 млн рублей. Начнём с Нижнего — за два — три года и фонари, и скамейки, и тренажёры там поставим.