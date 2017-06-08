"Левада-Центр": половина россиян до сих пор не знает, что празднуют 12 июня
Только 49% жителей России знают, какой праздник отмечается в стране 12 июня. Об этом пишет "Интерфакс"
по результатам исследования "Левада-Центра".
11% не знают или затрудняются ответить, какой праздник отмечается в России 12 июня. 3% россиян не считают это праздником.
При этом доля тех, кто в курсе, что 12 июня отмечается День России (годовщина принятия декларации о государственном суверенитете), за год выросла на 5% — с 44% до 49%.
32% респондентов считают этот праздник Днём независимости России (29% в 2016 году). 2% считают, что 12 июня — годовщина выборов первого президента России (в прошлом году так отвечал почти каждый десятый — 8%).
Больше половины наших сограждан (60%) считают, что независимость пошла стране на пользу. Годом ранее так считали 56%. 16% респондентов считают, что без Советского Союза жизнь стала хуже. Затруднились ответить 24% участников опроса.
Напомним, 12 июня (в понедельник) в стране объявлен выходной день. Это выходной с 2002 года в связи с принятием новой редакции Трудового кодекса.
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