В России появится единый реестр коррупционеров

В России будут включать в единый реестр имена чиновников и сотрудников правоохранительных органов, уволенных за коррупционные преступления. Об этом сообщает "РИА Новости".



Законопроект по созданию общего списка был в третьем чтении одобрен Госдумой. Теперь его должны одобрить в Совете Федерации. Предполагается, что вносить имена коррупционеров в реестр будут бывшие работодатели. Авторы законопроекта считают, что единый реестр поможет выявить недобросовестных кандидатов на муниципальную и государственную службу.



В список планируется вносить уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, Следственного комитета, работников пожарной службы, муниципальных и государственных служащих, работников Банка России, представителей госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда ОМС и Соцстраха.



