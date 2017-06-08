В России появится единый реестр коррупционеров
В России будут включать в единый реестр имена чиновников и сотрудников правоохранительных органов, уволенных за коррупционные преступления. Об этом сообщает
"РИА Новости".
Законопроект по созданию общего списка был в третьем чтении одобрен Госдумой. Теперь его должны одобрить в Совете Федерации. Предполагается, что вносить имена коррупционеров в реестр будут бывшие работодатели. Авторы законопроекта считают, что единый реестр поможет выявить недобросовестных кандидатов на муниципальную и государственную службу.
В список планируется вносить уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, Следственного комитета, работников пожарной службы, муниципальных и государственных служащих, работников Банка России, представителей госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда ОМС и Соцстраха.
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