Уже через восемь лет товары из интернет-магазинов по России будут доставлять беспилотники
Уже к 2025 году интернет-магазины в России смогут начать отправлять покупателям товары с помощью беспилотников. Об этом пишет "РИА Новости".
Минпромторг и Сбербанк готовят новую стратегию развития электронной торговли в России на период до 2025-го. "Почта России" принимает участие в обсуждении стратегии развития электронной торговли.
"В стране должна появиться и функционировать логистическая инфраструктура, которая позволит доставлять товары из интернет-магазинов по разумной цене и в срок до трёх суток", — говорится в документе.
Стоит отметить, что в Калининградскую область доставка товаров из других регионов России может идти дольше в силу оторванности региона от основной территории. Кроме того, стоимость доставки зачастую бывает выше.
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