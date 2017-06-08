+18 °C
днем
+8 °C
ночью
08 июня 2017 г. 09:38
74 952 пользователей
за 24 часа на сайте
0.0 0.0
Курс ММВБ на 08 июня 2017, 09:00
0.0 0.0
Курс ММВБ на 08 июня 2017, 09:00
15.2 +0.02
Курс ЦБ на 08 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Уже через восемь лет товары из интернет-магазинов по России будут доставлять беспилотники

09:18
  168 0
Архив Клопс.Ru
Уже к 2025 году интернет-магазины в России смогут начать отправлять покупателям товары с помощью беспилотников. Об этом пишет "РИА Новости".

Минпромторг и Сбербанк готовят новую стратегию развития электронной торговли в России на период до 2025-го. "Почта России" принимает участие в обсуждении стратегии развития электронной торговли.

"В стране должна появиться и функционировать логистическая инфраструктура, которая позволит доставлять товары из интернет-магазинов по разумной цене и в срок до трёх суток", — говорится в документе.

Стоит отметить, что в Калининградскую область доставка товаров из других регионов России может идти дольше в силу оторванности региона от основной территории. Кроме того, стоимость доставки зачастую бывает выше.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В Калининграде из-за бумажной волокиты второй месяц не могут открыть парковку на площади Победы
07 июня 201717:09
  2123 2
В Калининграде из-за бумажной волокиты второй месяц не могут открыть парковку на площади Победы
Мебель на Калужской знакомит со "стилем звёзд"
Фото горячей новости
08:29
  203
ЛДПР внесла в Госдуму законопроекты о переходе на юлианский календарь и о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
Фото горячей новости
07 июня 201719:53
  2310 7
"Экология — это дорого": в Калининграде состоялось официальное открытие очистных сооружений
Фото горячей новости
07 июня 201719:20
  2316 2  
Американские самолёты провели разведку рядом с границей Калининградской области
Фото горячей новости
07 июня 201718:58
  1713 0

Лента новостей

Картинка
Синоптики рассказали, какая погода ждёт калининградцев на выходных
09:31
  97 0
Картинка
На Советском проспекте в аварию попала скорая, которая везла роженицу (фото)
09:31
  103 0
Картинка
В России появится единый реестр коррупционеров
09:31
  58 0
Картинка
Уже через восемь лет товары из интернет-магазинов по России будут доставлять беспилотники
09:18
  168 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  4655 0
Фото автора
Дмитрий Ращинский
обыватель
Нефутбольная страна, нефутбольный город
  6265 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo