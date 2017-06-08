Уже через восемь лет товары из интернет-магазинов по России будут доставлять беспилотники

Уже к 2025 году интернет-магазины в России смогут начать отправлять покупателям товары с помощью беспилотников. Об этом пишет "РИА Новости".



Минпромторг и Сбербанк готовят новую стратегию развития электронной торговли в России на период до 2025-го. "Почта России" принимает участие в обсуждении стратегии развития электронной торговли.



"В стране должна появиться и функционировать логистическая инфраструктура, которая позволит доставлять товары из интернет-магазинов по разумной цене и в срок до трёх суток", — говорится в документе.



Стоит отметить, что в Калининградскую область доставка товаров из других регионов России может идти дольше в силу оторванности региона от основной территории. Кроме того, стоимость доставки зачастую бывает выше.