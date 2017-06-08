В аэропорту Дубая пассажиры смогут использовать смартфоны вместо паспортов

В терминале третьего международного аэропорта Дубая пассажиры, проходя через контроль, смогут использовать смартфоны вместо паспортов. Об этом сообщает "РИА Новости" , ссылаясь на эмиратские СМИ.

Резидентам ОАЭ предлагается загрузить на свой смартфон мобильное приложение Smart UAE Wallet. Сообщается, что с новой услугой время, отведённое на контроль каждого пассажира, удастся сократить на 9-12 секунд. В скором времени технология станет доступной для всех жителей ОАЭ и будет действовать во всех терминалах аэропорта, планируют разработчики.

Создатели системы считают, что сервис также позволит обеспечить безопасность данных паспорта и других документов. Отмечается, что пассажирам необходимо использовать смартфон при проходе через "умный вход" (Smart Gates) на контроле и сканировать отпечаток пальца. В приложении сохранятся данные документа, удостоверяющего личность.

В будущем разработчики планируют усовершенствовать приложение. Они хотят, чтобы все жители ОАЭ хранили информацию в штрихкоде своих телефонов. Таким образом, им не придётся больше показывать документы в любых правительственных учреждениях, пишет СМИ.