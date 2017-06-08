Минкультуры РФ хочет ограничить долю сеансов каждого фильма в кинотеатрах

В Министерстве культуры России предложили ограничить количество сеансов каждого фильма в кинотеатрах. Об этом сообщает газета "Ведомости"

Поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях и закон о "О государственной поддержке кинематографии". Согласно им, один фильм не должен получать более 35% сеансов в день. Чиновники считают, что данное нововведение даст российским зрителям возможность посмотреть наибольшее число фильмов.

Сообщается, что ограничения коснутся не только зарубежных, но и российских кинокартин. При этом в СМИ подчёркивают, что разработчики проекта "недовольны невысокой долей русского кино в прокате".

Газета "Ведомости" также передаёт, что на этой неделе Министерство культуры планирует внести в правительство ещё один проект. Речь идёт о введении сбора в минимум пять миллионов рублей с каждого фильма, выходящего в российских кинотеатрах. Сообщается, что сейчас за прокатное удостоверение предприниматели платят только 3500 рублей. "Повышение сбора приведёт к тому, что из проката вымоется около половины голливудских картин и отечественные фильмы в результате получат дополнительно 7% сеансов, подсчитал Фонд кино", – резюмирует издание.