Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях

В России средства массовой информации и операторов связи обязали оповещать население о чрезвычайных ситуациях. Закон "О внесении изменений в статью 66 федерального закона "О связи" и статью 35 закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" подписал президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 7 июня.

Отмечается, что законопроект был принят Госдумой 24 мая 2017 года. 31 мая его одобрил Совфед. В соответствии с дополнениями, операторы сотовой связи должны будут на безвозмездной основе предупреждать население о чрезвычайных ситуациях.

"Возлагаются обязанности передачи сигналов оповещения или экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите", – говорится в сообщении.

Аналогичные обязанности возлагаются на редакции СМИ. По обращении органов исполнительной власти они должны будут доносить экстренную информацию населению.