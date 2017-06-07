ЛДПР внесла в Госдуму законопроекты о переходе на юлианский календарь и о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"

Депутаты фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий перевод летоисчисления в России на юлианский календарь. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты парламента.

Речь идёт о поправках в закон "Об исчислении времени в РФ". Депутаты предложили утвердить использование на территории России понятия "юлианского календаря" как "системы исчисления времени, в которой продолжительность одного цикла обращения Земли вокруг Солнца принята равной 365,25 суток и каждый четвертый год которой является високосным".

Авторы также указывают в пояснительной записке, что юлианский календарь исторически использовался в России вплоть до "захвата власти большевиками в 1917 году". Депутаты также ссылаются на мнение учёных, которые утверждают, что григорианский календарь, который используется в России и в европейских странах, не совершенен.

"Он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня. Кроме того, при переводе исторических дат на современное летоисчисление необходимо прибавлять определённое количество дней: в XVIII веке плюс 11 дней, а в XX и XXI веке плюс 13 дней. Любой календарь касается духовных основ общества, праздников. Для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о григорианском календаре, прервавшем естественный ход истории России", – говорится в пояснительной записке.

Как сообщает ТАСС , депутаты фракции ЛДПР предложили также вновь сделать гимном России произведение "Боже, Царя храни!". Соответствующий законопроект они внесли на рассмотрение Госдумы.